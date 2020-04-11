В Москве приостановили все работы по благоустройству

В Москве с 00:00 субботы 11 апреля приостановлены все работы по благоустройству. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Петр Бирюков, передает ТАСС.

Он уточнил, что все работы, проводимые как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в столице из-за распространения коронавируса. Одним из пунктов значится приостановка строительных и ремонтных работ, кроме строительства медицинских объектов и работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного и наземного общественного транспорта и аэропортов.

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