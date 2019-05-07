Парад Победы в Москве оказался под угрозой из-за погоды

Погода в День Победы в Москве будет облачной, не исключены дожди. Из-за этого воздушная часть парада Победы может быть сокращена. Об этом во вторник, 7 мая, сообщается на сайте «Метеоновости».

Синоптики советуют посмотреть пролет авиации над столицей 7 мая во время генеральной репетиции парада. В это время в Москве будет малооблачно, отличная видимость и около 20 градусов тепла. «Можно во всей красе рассмотреть боевую мощь Российской Армии, как на земле, так и в небе», — говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 9 мая в Москве ожидается гроза.

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