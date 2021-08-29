Мотоциклист соблюдал правила дорожного движения и возмутил россиян

Правда нашлись те, кто, наоборот, выразил уважение байкеру, соблюдающему правила. «Вот респект ему! Просто задумайтесь, если все будут соблюдать ПДД, хотя бы на 80 процентов, будет точно меньше пробок и неразберихи!», — написал один из участников сообщества. Его поддержал еще один автомобилист, рассказавший, что видел уже «трех зрелых байкеров, всех в коже, которые ехали в потоке спокойно».

Но большинство предположило, что владелец мотоцикла соблюдает правила из-за того, что только недавно сел на байк. «Это моточайник, боится еще…», «Неопытный пока», «Скорее всего новичок или только купил мот и не чувствует еще баланса», — написали москвичи.

Ранее москвичи признались, что недолюбливают столичных байкеров. По словам пользователей сети, они слишком часто ночью ездят по улицам без глушителей и мешают спать горожанам.

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