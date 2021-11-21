Муфтий Подмосковья одобрил создание молельных комнат в ТЦ

Председатель Духовного управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов одобрил возможность создания молельных комнат в областных торговых центрах (ТЦ). Об этом он рассказал в интервью «Радио 1».

Открытие комнат для молитв в многонациональном регионе уместно, подчеркнул муфтий. По его словам, подобные нововведения не приведут к росту социальной напряженности. «Молитва любого верующего человека вне зависимости от вероисповедания никогда ничего плохого не вызывает. То есть верующие люди понимают друг друга с полуслова», — заявил Аббясов.

Чтобы открытие молельных комнат не вызвало недопонимания у людей, необходимо заниматься просвещением, подчеркнул религиозный деятель. В пример Аббясов привел один из реализуемых в Подмосковье проектов, в рамках которого представители различных конфессий рассказывают об общих духовно-нравственных ценностях.

Ранее в Мосгордуме рассказали о готовности рассмотреть вопрос создания молельных комнат в ТЦ. При этом организацию подобных комнат в метрополитене назвали нереализуемой из-за невозможности создания безопасных условий.