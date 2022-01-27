Муж бросил жену умирать в горящем доме в Подмосковье

Муж бросил 61-летнюю жену умирать в горящем доме в подмосковной Коломне. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, инцидент произошел в деревне Озеры. Пожилые супруги жили в арендованном частном доме, где замкнула электропроводка и произошло возгорание.

Мужчина проснулся от запаха дыма и быстро выскочил на улицу, оставив свою супругу в кровати. Женщина не смогла выбраться из охваченного огнем дома и погибла.

Ранее сообщалось, что в Москве сын избил собственную мать, после чего оставил ее умирать в своей квартире, в которой находилась голодная собака.