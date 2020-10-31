Мужчина избил полицейских возле МВД в Москве и сбежал

Возле главного управления МВД по Москве 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров избил двух дежуривших полицейских и сбежал. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что у нападавшего при себе не было оружия, однако, по данным очевидцев, он попытался выхватить пистолет у одного из правоохранителей. Потерпевшими оказались сотрудники второго оперативного полка Михеев и Федорович (имена не сообщаются). Как отмечает канал, они не стали задерживать преступника, а просто отошли в сторону. Теперь полицейским грозит увольнение за бездействие при выполнении служебного долга.

Байсунгуров в настоящее время уже задержан. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти, передает Telegram-канал издания «Подъем». В 2014 году дагестанец уже совершал нападение на полицейского, за что был осужден.

По информации Life, злоумышленник ранее проходил лечение в психиатрической клинике в Санкт-Петербурге. Нападение он якобы совершил из-за голосов, которые слышал в своей голове.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы возле станции метро «Бауманская» неизвестный избил полицейского. Звонок в полицию поступил из больницы, куда госпитализировали сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по Центральному административному округу.

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