Мужчина на моноколесе проехал по Ярославскому шоссе на высокой скорости

Водители, проезжающие по Ярославскому шоссе в Москве, заметили двигающегося рядом мужчину на моноколесе. Он ехал со скоростью примерно 70 километров в час, утверждает Youtube-пользователь, опубликовавший подтверждающее видео на своем канале.

На кадрах видно, что мужчина надел шлем и светоотражающий жилет.

«Разнообразие транспортных средств и технологий бьет все рекорды», — пишет автор, подчеркивая, что, судя по всему, автомобили, мотоциклы, скутеры уже не дают того драйва от передвижения по мегаполису.

Ранее в московском метро очевидцы заметили гулявшего по путям «красноармейца». Инцидент произошел на станции Старокачаловская. На кадрах видно, как по рельсам ходит мужчина в буденовке и мундире красноармейца, с рюкзаком за плечами и телефоном в руках.

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