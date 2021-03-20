В московском метро заметили гулявшего по путям «красноармейца». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «ЯП-События».

Инцидент произошел на станции Старокачаловская. На кадрах видно, как по рельсам ходит мужчина в буденовке и мундире красноармейца, с рюкзаком за плечами и телефоном в руках. Нарушителя задержали полицейские, его дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее на станции метро «Измайловская» Арбатско-Покровской линии москвич захотел в уборную. Он справил нужду и за это был оштрафован на полмиллиона рублей. В момент инцидента к платформе приближался поезд, но из-за мужчины его пришлось остановить.

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