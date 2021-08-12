Мужчина поел оливье на могиле Оливье и возмутил москвичей

Москвич рассказал пользователям сети, как ел салат оливье на могиле ресторатора Люсьена Оливье, и столкнулся с непониманием юзеров. Соответствующий пост появился в Facebook-группе «Москва Моя».

Мужчина поделился воспоминаниями под фотографией входа на Введенское кладбище. Он рассказал, как «откушивал» с приятелями салат, названный по имени известного ресторатора, прямо на его надгробии. Пользователь отметил, что оливье они приготовили своими руками, используя оригинальный «эрмитажевский» рецепт, а не его советскую вариацию.

Москвичи возмутились такому поведению. «Вы нормальные? На могиле оливье откушивать?» — написала одна из пользовательниц. Некоторые отметили, что это может быть народной традицией, а «откушивание» на самом деле означает поминание. «В нашей культуре много от язычества», — заявил комментатор.

Ранее москвичи поспорили о надгробии Фаины Раневской на Донском кладбище. Кто-то посчитал, что могила актрисы выглядит слишком скромно, а кто-то заметил, что главное — то, что люди помнят актрису и приносят к памятнику цветы.

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