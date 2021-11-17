Мужчина погиб при заготовке дров в Подмосковье

В Подмосковье мужчину придавило спиленным деревом в процессе заготовки дров на зиму, и он погиб. О несчастном случае в Орехово-Зуевском городском округе стало известно «МК».

По имеющимся данным, во вторник, 16 ноября, 59-летний житель одной из подмосковных деревень ушел за дровами и пропал. Позже знакомый отправился его искать и обнаружил мертвым. Спиленное дерево упало на мужчину, придавив ему ногу. Точная причина смерти устанавливается.

Ранее сотрудник ГИБДД врезался в дерево и погиб. Трагедия произошла в Рузском городском округе Подмосковья.