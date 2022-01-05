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Мужчина прокатился на багажной ленте в московском аэропорту и попал на видео

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Мужчина прокатился на багажной ленте в московском аэропорту и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Мужчина прокатился на багажной ленте в московском аэропорту Шереметьево и попал на видео. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах запечатлен мужчина в расслабленной позе, который, лежа на спине и закинув нога на ногу, едет по ленте со смартфоном в руках. В комментариях предположили, что таким образом молодой человек решил снять контент для своего аккаунта в соцсетях.

На сайте «Аргументы и Факты» сообщается, что за такую выходку пассажир может понести административную ответственность по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности») и заплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Ранее россиянин прокатился на ленте для досмотра багажа в аэропорту и облучился.

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