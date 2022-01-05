Мужчина прокатился на багажной ленте в московском аэропорту и попал на видео

Мужчина прокатился на багажной ленте в московском аэропорту Шереметьево и попал на видео. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах запечатлен мужчина в расслабленной позе, который, лежа на спине и закинув нога на ногу, едет по ленте со смартфоном в руках. В комментариях предположили, что таким образом молодой человек решил снять контент для своего аккаунта в соцсетях.