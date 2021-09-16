Россиянин прокатился на ленте для досмотра багажа в аэропорту и облучился

Россиянин забрался в специальный рентгеновский прибор для досмотра багажа в аэропорту Внуково и прокатился по движущейся ленте. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Плохие новости» со ссылкой на слова одного из сотрудников воздушной гавани.

«Работаю во "Внуково". Утром молодой человек залез в интроскоп и проехался на ленте от начала и до конца. Разумеется, облучился», — говорится в сообщении. На копии изображения с прибора виден сидящий на корточках человек, вокруг него лежат сумки с вещами. У самого туриста на рентгене просматриваются кости.

«Мозги не замечены, это точечно объясняет то, почему он такой дебилоид», — пошутил один из юзеров. Пользователи сети в комментариях предположили, что такое облучение не опаснее обычной флюорографии, которую рекомендуется делать раз в год. По словам подписчиков, компьютерная томография облучает человека намного сильнее.

Ранее россиянин написал в сети о том, что во время прогулки по местному парку обнаружил место массового скопления жуков. «Что скажете, есть ли закономерность? Или это инопланетяне и облучение?» — поинтересовался мужчина и озадачил подписчиков сообщества.

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