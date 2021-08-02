Мужчина с пистолетом изнасиловал приезжего в хостеле в Москве

Полиция в Москве задержала мужчину по подозрению в совершении действий насильственного характера с применением оружия. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 31 июля в полицию обратился 25-летний гражданин Узбекистана, который заявил, что стал жертвой изнасилования со стороны другого мужчины. По словам заявителя, он познакомился с неким Азаматом в социальных сетях, поле чего мужчины договорились встретиться в хостеле на Арбате.

«Оказавшись в помещении, Азамат достал предмет, похожий на пистолет, отобрал у потерпевшего телефон и произвел в его отношении насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 36-летний безработный мужчина из Нальчика. Полиция задержала его 1 августа в Люберцах.

По факту совершенного преступления были возбуждены уголовные дела по статье 162 («Разбой») и статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее москвичку изнасиловали в собственной квартире: к ней в жилище обманным путем проник 23-летний молодой человек. Теперь его обвиняют сразу по двум статьям — «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия».

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