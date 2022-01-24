Мужчина украл из салона гаджеты на миллион рублей и выбросил свою одежду в урну
Мужчина украл из салона сотовой связи в подмосковном Подольске гаджеты на миллион рублей и выбросил свою одежду в урну. Ради кражи более полусотни мобильных телефонов россиянин разработал схему с переодеванием. О происшествии сообщило агентство «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 21-летний житель Ставропольского края, подозреваемый в краже. Установлено, что в ночное время злоумышленник в медицинской маске и перчатках залез на крышу салона сотовой связи на улице Советская, сделал в ней отверстие и незаконно проник в помещение», — рассказала Петрова.
По ее словам, повредив установленную внутри камеру видеонаблюдения, мужчина похитил 59 мобильных телефонов и скрылся тем же путем — через проломленную крышу. Инструменты, используемые для совершения преступления, а также одежду и личный мобильный телефон он выбросил в урну.
Петрова отметила, что общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей, а задержание подозреваемого прошло около одного из торговых центров в городе Видное.
Видеозаписью с камер наблюдения магазина, а также с кадрами с допроса поделился Telegram-канал «МК: срочные новости». Злоумышленник признался, что раскаивается в содеянном.
Уточняется, что в ходе личного досмотра и обыска по адресу временного проживания россиянина было изъято четыре похищенных телефона. Остальные гаджеты мужчина успел продать в торговые точки.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Подольским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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