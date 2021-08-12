Мужчина закурил сигарету в московском метро и был назван выродком

Многие москвичи резко осудили поведение мужчины. «Выродок, одним словом. Я думаю, это чудовище и трезвый так себя ведет», — написала подписчица паблика. «А че ему звезды не дали конкретной? Хотя бы из вагона вышвырнули», — написал другой юзер.

При этом многие отметили пассивное поведение пассажиров, которые не обратили на курильщика внимания и не сделали ему замечание. «Реакция окружающих поражает», — написал интернет-пользователь.

Адвокат Константин Кудряшов рассказал «Мосленте», что герою ролика может грозить штраф до полутора тысяч рублей. По его словам, курить нельзя не только в вагонах метро, но и на платформах, и в вестибюлях, согласно федеральному закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

«Сумма штрафа может быть и скромная, но сам процесс оформления административного протокола занимает порядка часа. Поэтому лучше в метро не курить», — заключил адвокат.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что двое подростков начали кидаться пустыми канистрами на станции метро «Бибирево» и возмутили москвичей.

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