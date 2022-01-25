Сегодня в 16:08
1 мин.

Мужчина залез на вершину Крымского моста и потребовал денег

Новости /
Мужчина залез на вершину Крымского моста и потребовал денег
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Неизвестный мужчина залез на вершину Крымского моста и отказался слезать. По данным Telegram-канала Baza, сначала он более часа разговаривал со спасателями, после чего выдвинул первое требование.

После продолжительной и эмоциональной беседы с работниками спецслужб мужчина заявил, что не слезет с моста до тех пор, пока работодатель не переведет деньги на его карту. Стало известно, что он уже не первый раз покоряет данную вершину. Его зовут Умар, и он уже совершал подобный поступок в 2019 году.

По состоянию на 15:37 мск мужчине передали деньги и сняли с моста, сообщает Telegram-канал SHOT. После того как хулигана спустили на землю, его сразу же увели полицейские.

Ранее правоохранители поймали в московском парке «хозяина белок».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.