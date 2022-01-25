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Мужчина залез на вершину Крымского моста и потребовал денег
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Неизвестный мужчина залез на вершину Крымского моста и отказался слезать. По данным Telegram-канала Baza, сначала он более часа разговаривал со спасателями, после чего выдвинул первое требование.
После продолжительной и эмоциональной беседы с работниками спецслужб мужчина заявил, что не слезет с моста до тех пор, пока работодатель не переведет деньги на его карту. Стало известно, что он уже не первый раз покоряет данную вершину. Его зовут Умар, и он уже совершал подобный поступок в 2019 году.
По состоянию на 15:37 мск мужчине передали деньги и сняли с моста, сообщает Telegram-канал SHOT. После того как хулигана спустили на землю, его сразу же увели полицейские.
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