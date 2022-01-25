Мужчина залез на вершину Крымского моста и потребовал денег

После продолжительной и эмоциональной беседы с работниками спецслужб мужчина заявил, что не слезет с моста до тех пор, пока работодатель не переведет деньги на его карту. Стало известно, что он уже не первый раз покоряет данную вершину. Его зовут Умар, и он уже совершал подобный поступок в 2019 году.

По состоянию на 15:37 мск мужчине передали деньги и сняли с моста, сообщает Telegram-канал SHOT. После того как хулигана спустили на землю, его сразу же увели полицейские.

Ранее правоохранители поймали в московском парке «хозяина белок».