Полицейские поймали в московском парке «хозяина белок»

Полицейские задержали в московском парке на Яузе неадекватного 31-летнего мужчину, который пытался разговаривать с белками и заявлял, что он их хозяин. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

По данным источника, мужчина привлек внимание полицейских странным поведением: он разговаривал с белками и просил их научить его разговаривать с другими животными. После этого гражданин Белоруссии залез на дерево и заявил, что ему необходимо совершить действия сексуального характера в отношении грызунов, чтобы спасти мир. Сам иностранец представился Лешим и объяснил, что он употребил в пищу волшебные желуди и пришел из другой лесополосы для важной миссии.

Иностранец был задержан и доставлен в отделение полиции.

Ранее жители дома в подмосковном Сергиевом Посаде пожаловались на неадекватного мужчину, который бегает голым по этажам подъезда и угрожает соседям различными предметами.