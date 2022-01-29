Сегодня в 09:12
1 мин.

Мужчины пожаловались на тату-мастера из Москвы

Новости /
Мужчины пожаловались на тату-мастера из Москвы
Фото: @elenabaskytattoo

Елена Баски, тату-мастер, которая помогает женщинам бесплатно скрыть шрамы, полученные в результате несчастных случаев, в беседе с «Мослентой» рассказала, что на нее жалуются мужчины и обвиняют ее в сексизме.

«Меня часто прессуют в соцсетях за то, что я помогаю только женщинам, но не делаю бесплатные татуировки мужчинам», — призналась тату-мастер. Свой выбор помощи именно женщинам она аргументировала тем, что работает больше с цветочными орнаментами и сам стиль татуировок, которого она придерживается, вряд ли подойдет мужчинам.

Баски также отметила, что в нашем обществе женщины подвергаются прессингу по поводу внешности намного чаще. «Как говорят про мужчину? Шрамы украшают бойца. Но мало кто может сказать подобное о женщине», — объяснила мастер.

Ранее, в октябре прошлого года, реклама курсов по программированию «для девочек» озадачила россиян.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.