Мужчины пожаловались на тату-мастера из Москвы

Елена Баски, тату-мастер, которая помогает женщинам бесплатно скрыть шрамы, полученные в результате несчастных случаев, в беседе с «Мослентой» рассказала, что на нее жалуются мужчины и обвиняют ее в сексизме.

«Меня часто прессуют в соцсетях за то, что я помогаю только женщинам, но не делаю бесплатные татуировки мужчинам», — призналась тату-мастер. Свой выбор помощи именно женщинам она аргументировала тем, что работает больше с цветочными орнаментами и сам стиль татуировок, которого она придерживается, вряд ли подойдет мужчинам.

Баски также отметила, что в нашем обществе женщины подвергаются прессингу по поводу внешности намного чаще. «Как говорят про мужчину? Шрамы украшают бойца. Но мало кто может сказать подобное о женщине», — объяснила мастер.

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