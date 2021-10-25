Реклама курсов по программированию «для девочек» озадачила россиян

Реклама курсов по программированию «для девочек и не только» озадачила россиян. Объявление опубликовали в группе «Фили Давыдково. Соседи» в Facebook.

Автор топика уточнил у москвичей, насколько будет актуально такое предложение для горожан.

«Готовы ли родители платить за курсы программирования, если ребенок не мальчик? Будет ли считаться предвзятостью, если в рекламе обычных курсов объявить скидку 20 процентов для девочек?» — задал вопросы организатор занятий и возмутил пользователей сети.

Многие юзеры указали на «неприкрытый сексизм». Россияне отметили, что программирование — не та сфера, где необходимо уточнение пола учащегося. «Жесточайший сексизм. Как мать девочки, которой я покупала онлайн уроки программирования, я просто в шоке», «Какая-то дешевая рекламная эксплуатация сексизма», «"Программирование для гуманитариев" еще сделайте. Если без шуток, то плохо это выглядит», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвич поделился в сети фотографиями новых жилых комплексов в столице, но столкнулся с осуждением со стороны интернет-пользователей.