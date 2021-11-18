Знаменитый рок-музыкант назвал Москву мультижанровым городом

Знаменитый рок-музыкант, основатель легендарной группы «Крематорий» Армен Григорян в беседе с «Мослентой» назвал Москву городом эклектики. По его мнению, хаотичность в стилях проявляется во всем, в том числе и в музыке.

«Сейчас в Москве существует множество разных музыкальных направлений, и даже если довлеет какое-то одно или если кажется, что из любого угла и утюга доносится какая-то безвкусица, на самом деле это не так. Москва — мультижанровый город. Здесь есть все. Она всегда была несколько хаотичной», — говорит музыкант, добавив, что сейчас город звучит так, будто хорошо играющие по отдельности инструменты не могут органично и гармонично слиться в единый оркестр. Артист считает, что в столице пока не нашли общего звучания и касается это всей городской культуры — от музыкальных жанров до драматического театра.

Он уточнил, что на данный момент не может точно решить, нравится ли ему сегодняшняя московская эклектика или нет. «Есть плюсы. Например, когда снесли гостиницу «Националь», я думаю, это было к лучшему. Но… Смотришь, например, на площадь у Белорусского вокзала. Она очень красивая. Но тут — три «чемодана», закрывающие хрупкую симпатичную церквушку. Такое ощущение, что в городе все смешалось и нет генерального плана», — резюмировал он.

Ранее музыкант Игорь Бутман озвучил предложения по улучшению городской среды в столице. Артист рассказал, что ему бы не хотелось ничего менять в городе, так как его устраивает направление развития столицы. Но одно его все же беспокоит — количество личных автомобилей на дорогах. Исполнитель предложил москвичам чаще пользоваться общественным городским транспортом.