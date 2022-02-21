Москвичи вспомнили мягкие сиденья и деревянные вагоны в метро

Жители столицы в Facebook-сообществе «Москва моя» вспомнили о старых деревянных вагонах с мягкими сиденьями и теплым светом. На обсуждения их натолкнул архивный снимок столичной подземки.

Многие отметили, что фото было сделано после в 70-80-х годах. Большинство с теплом вспомнили комфортные кресла, покрытые гладким материалом, на которых было удобно и мягко сидеть. Также россияне подметили, что такие вагоны встречали лишь на «Арбатско-Покровской» линии метро.

«Как же я любила эти вагоны с мягкими сидениями. Проваливаешься и так уютно. Долго ездили именно по синей ветке», «На этой ветке, отчего-то, долго ходили вот такие, древние вагоны. В других местах их не было», «Какие прекрасные были вагоны! Теплое дерево, теплый свет, теплый интерьер. Стены были не заляпаны рекламным мусором», — прокомментировали юзеры.

Ранее горожане обсудили новые вагоны поездов, курсирующих по столичной подземке. Мнения горожан разделились: кому-то вагоны понравились, однако нашлись и те, кто отрицательно отозвался о некоторых нововведениях.