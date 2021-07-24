На жительницу Подмосковья завели уголовное дело из-за брошенных детей

На 45-летнюю жительницу подмосковного поселка Брикет завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей. Ее семерых детей нашли в хозяйственной постройке, где они жили последнее время. Об этом сообщает ТАСС.

До этого соседи много раз жаловались на бродяжничающих несовершеннолетних. Только недавно неблагополучной семьей заинтересовалась опека.