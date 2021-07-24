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На жительницу Подмосковья завели уголовное дело из-за брошенных детей
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
На 45-летнюю жительницу подмосковного поселка Брикет завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей. Ее семерых детей нашли в хозяйственной постройке, где они жили последнее время. Об этом сообщает ТАСС.
До этого соседи много раз жаловались на бродяжничающих несовершеннолетних. Только недавно неблагополучной семьей заинтересовалась опека.
Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре. Младшему из них всего шесть лет, старшему — 16. Их матери грозит до трех лет лишения свободы.
До этого детей обнаружили в соседском погребе.
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