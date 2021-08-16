На детской площадке в Москве пчелы напали на ребенка

«Дети там играли, бесились, и пчелы покусали ребенка в спину. Мама мальчика сообщила, что все жала они достали», — говорится в сообщении.

Сотрудники коммунальных служб оперативно отреагировали на просьбы местных жителей. Улей был убран, сама площадка обработана от насекомых.

Ранее в Московской области умерла 10-летняя девочка после двух укусов ос. Девочка вместе с родителями и еще несколькими семьями с детьми приехали отдыхать с палатками на берег Оки, где позже появились осы, и с разницей в несколько часов они дважды укусили девочку. На следующее утро девочка потеряла сознание, родители не успели довезти ее до медучреждения — она скончалась по дороге.

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