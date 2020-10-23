На двух линиях московского метро введут скидки на проезд

На двух линиях московского метро со 2 ноября введут скидку на проезд не в час пик. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, скидка в 50 процентов будет действовать на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской ветках с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Так, по билету «Кошелек» карты "Тройка"» со счета сразу спишется 20 рублей вместо 40, по билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному «Единому» на «Тройке» компенсация будет начисляться на «Кошелек» раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка. При оплате банковской картой будет списано 22 рубля вместо 44. Скидка не распространяется на льготные проездные, а также на бумажные билеты «Единый».

«Это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро», — написал Собянин.

9 октября в столичной подземке перестали работать социальные карты школьников и пенсионеров из-за распространения коронавируса. При этом ограничения не остановили людей, и они пытаются войти в метрополитен.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!