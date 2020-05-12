На экранах в московском метро появились сообщения на языках народов Средней Азии

На экранах в вагонах московского метро появились сообщения с предупреждением об обязательном ношении масок и перчаток с 12 мая. Уведомление, как видно на фотографии, опубликованной в группе «Московский активист» на Facebook, написано на языках народов Средней Азии.

Предупреждения выполнены на фарси — языке большинства народов Таджикистана. Как отмечают в комментариях к посту, на мониторах появляются уведомления и на киргизском, узбекском и казахском языках.

С 12 мая в столице ввели обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

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