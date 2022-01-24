На кладбище рассказали об отсутствии ухода за могилой жены Куравлева

Советский и российский киноактер Леонид Куравлев, тяжело переживавший смерть своей супруги Нины Куравлевой, с 2014 года перестал посещать ее могилу. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказали на Троекуровском кладбище, где захоронено тело женщины.

По словам работников кладбища, сейчас уход за могилой Нины Куравлевой отсутствует, а сам артист не появлялся на месте захоронения уже несколько лет. Известно, что раньше Куравлев систематически платил за облагораживание могилы, но деньги на эти работы уже давно не поступали. «В 2014 году последний раз заключали договор», — сообщили сотрудники кладбища. Детей пары здесь также не видели.

Супруга актера погибла в 2012 году. Куравлев тяжело переживал смерть жены, стал затворником и на какое-то время перестал сниматься и общаться с близкими.

На прошлой неделе, 22 января, Куравлева, которого ранее госпитализировали в тяжелом состоянии, выписали из больницы в Коммунарке и перевели в хоспис.