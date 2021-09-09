На Красную площадь привезли BMW для олимпийских чемпионов

На Красную площадь в центре Москвы привезли автомобили BMW, предназначенные для чемпионов Олимпийских игр в Токио. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Отмечается, что точной даты проведения церемонии награждения олимпийцев в Кремле в текущем году пока нет.

Олимпиада завершилась в Токио 8 августа. В 2021 году команде российских спортсменов удалось принести 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Всего Россия взяла 71 награду. Больше всего наград сборная получила в спортивной гимнастике, стрельбе, борьбе и фехтовании.

Ранее, в июле, напротив станции метро «Павелецкая» появилось граффити с изображением дзюдоистов, подписанное хештегом #wewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной, участники которой в этом году выступали под нейтральным флагом и без гимна.

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