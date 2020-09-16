На лавке около дома в Подмосковье нашли новорожденного

В подмосковном городе Люберцы на лавке около жилого дома нашли новорожденного ребенка. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России.

Девочка, которой не больше месяца от рождения, была найдена местными жителями, которые и позвонили в полицию. Ребенка доставили в больницу.

Позже правоохранительные органы выяснили, что мать девочки — 32-летняя женщина. Ее задержали, она находится в отделе полиции, передает агентство.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в ведомстве.

В июле сообщалось, что в городе Ступино Московской области врачи смогли спасти годовалого ребенка, выпившего жироочиститель. Мать мальчика вышла из комнаты на минуту, но этого хватило, чтобы он смог отравиться и обжечься. Ребенка госпитализировали с ожогом губ и ротоглотки.

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