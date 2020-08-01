На место крупной аварии на МКАД прилетел вертолет

На 98-м километре МКАД произошла крупная авария. Видео, снятое очевидцами, публикует Telegram-канал Mash.

По информации издания, уборочный комбайн столкнулся с автомобилем Toyota Camry. На место прилетел спасательный вертолет.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают врачи, сотрудники полиции и экстренных служб. По предварительной информации, 3 человека погибли. Движение на этом участке автодороги перекрыто.

В июле появилось видео с места аварии в Московской области на Красногорском шоссе. Рейсовый автобус врезался в дорожный отбойник. Пассажирам пришлось вылезать из машины через заднее окно, так как правая боковая часть транспортного средства, на которой располагаются багажные отсеки и выходы, осталась заблокированной из-за металлических пластин.

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