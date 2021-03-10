На МКАД столкнулись девять автомобилей

Девять автомобилей столкнулись на внутренней дороге 73-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в среду, 10 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел перед поворотом на улицу Свободы. Занято три полосы из пяти. Движение затруднено на четыре километра. Подробности происшествия уточняются.

7 марта на внешней стороне 93-го километра МКАД столкнулись 11 автомобилей. В результате движение было перекрыто по левой и двум средним полосам. Позже на этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись еще 6 автомобилей. Были перекрыты правая и средняя полосы.

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