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На МКАД столкнулись девять автомобилей
Фото: Telegram-канал Дептранса Москвы
Девять автомобилей столкнулись на внутренней дороге 73-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в среду, 10 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел перед поворотом на улицу Свободы. Занято три полосы из пяти. Движение затруднено на четыре километра. Подробности происшествия уточняются.
7 марта на внешней стороне 93-го километра МКАД столкнулись 11 автомобилей. В результате движение было перекрыто по левой и двум средним полосам. Позже на этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись еще 6 автомобилей. Были перекрыты правая и средняя полосы.
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