На МКАД загорелся легковой автомобиль

Легковой автомобиль загорелся на МКАД в результате столкновения с другим автомобилем. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло на внутренней стороне 11-го километра МКАД в районе развязки с Новорязанским шоссе. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Возгорание удалось полностью ликвидировать, и уже через час после ЧП движение на данном дорожной участке было восстановлено.

Ранее в Москве мотоцикл столкнулся с «ГАЗелью» и загорелся. Авария произошла на Садовом кольце, недалеко от Арбата.