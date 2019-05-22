На московских водителей объявили охоту за тонировку

Столичная Госавтоинспекция призвала всех водителей привести свои машины к установленному регламенту безопасности. Как сообщает Autonews, это касается тонировки стекол.

В ГИБДД пообещали проводить специфические рейды и ловить нарушителей. «Практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации», — предупредили инспекторы.

За четыре месяца автоинспекторы остановили более 45 тысяч машин с пленкой на передних стеклах. В ГИБДД предупредили, что от нарушителей могут потребовать убрать тонировку на месте, а если водитель откажется, за неповиновение требованию инспектора ему может грозить штраф или несколько дней ареста.

На сегодняшний день штраф за тонировку стекол, не соответствующую техрегламенту, составляет 500 рублей. По правилам пропускная способность ветрового стекла должна быть не ниже 75 процентов, а передних боковых стекол — не менее 70 процентов. До конца 2014 года инспекторы могли снимать с таких машин номера и отправлять на штрафстоянку, но в настоящее время это отменено.

В 2015 году в Москве водителя впервые арестовали за отказ снимать тонировку с автомобиля. Это произошло на площади Тверской заставы.

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