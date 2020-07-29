На московском шоссе сгорел лимузин

Лимузин сгорел на Машкинском шоссе на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Как сообщает «Москва 24», вокруг горящего белого автомобиля бегали нарядно одетые люди. Точная причина возгорания неизвестна. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

В 2017 году в автосервисе на Кутузовском проезде на западе Москвы сгорели четыре автомобиля. Из опасной зоны были эвакуированы десять человек, к тушению привлекался пожарный катер. Погибших и пострадавших не было.

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