На московской улице погибла лошадь

Лошадь погибла на Малой Никитской улице в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на очевидцев.

По информации ТАСС, животное погибло в результате удара током от оголенного провода. РЕН ТВ уточнил, что замыкание высоковольтного кабеля произошло на фонарном столбе.

На месте происшествия работали представители энергокомпании. Лошадь погибла на месте, хозяин животного не пострадал.

В сентябре прошлого года лошадь сбежала из конного клуба в Московской области и попала на видео. На размещенном в сети ролике видно, как животное бежит по проезжей части вдоль отбойника среди движущихся автомобилей.

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