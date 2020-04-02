На московском шоссе во время всеобщей изоляции образовалась пробка

На шоссе Энтузиастов в Москве во время режима всеобщей изоляции и рекомендаций не выходить из дома образовалась пробка. Внимание на это обратил Telegram-канал «Метро Москвы».

«Здесь пробка будет даже во время атомной войны», — посетовали автомобилисты.

По состоянию на 14:00 пробка на указанном шоссе не наблюдается. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

За последние сутки в России обнаружили более 700 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 3 548 человек. Большинство заразившихся выявлены в Москве — 2 475 человек. С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях.

30 марта после введения всеобщей самоизоляции загруженность дорог в Москве оценивалась в ноль баллов. Небольшие затруднения наблюдались в районах Марьина Роща, Беговой и Пресненский. На Садовом кольце затруднения зафиксированы в районах Хамовники, Якиманка, Таганский.

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