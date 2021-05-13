На Москву надвинулась жара

В Москве на следующей неделе ожидается жаркая погода — температура воздуха превысит 27 градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает «Москва 24».

Специалист считает, что температурные рекорды вряд ли будут побиты. По ее словам, практически всю следующую неделю будет неустойчивая погода с кратковременными дождями. Синоптик рассказала, что температура превысит климатическую норму на 5-6 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве наступило метеорологическое лето более чем на две недели раньше обычного срока — обычно оно наступает 28 мая.

По его словам, в последующие дни температура будет только расти.

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