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На мусорном полигоне в Подмосковье нашли мертвым бизнесмена

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На мусорном полигоне в Подмосковье нашли мертвым бизнесмена
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Тело пропавшего в начале месяца 45-летнего бизнесмена Сергея Миленина из Тульской области нашли на мусорном полигоне в Подмосковье, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным правоохранителей, жертве нанесли травмы, несовместимые с жизнью. Подозреваемый в нападении на предпринимателя уже был задержан. Им оказался 40-летний житель Тульской области. На данный момент специалисты продолжают следственные мероприятия, мужчину заключили под стражу.

По данным Telegram-канала «Подмосковье сегодня», причиной убийства мог стать конфликт из-за денег. Преступник предположительно сначала избил Миленина, после чего расчленил его тело и вывез останки на свалку.

Ранее в городе Чехове в Московской области такси с мертвым водителем разбилось возле кладбища.

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