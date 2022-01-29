На одной из улиц Подмосковья заметили живого тигра
На одной из улиц подмосковного Дмитрова местные жители заметили живого тигра. Информацию об этом передает Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным источника, животное обнаружили в поселке Ермолино на Широкой лице. На опубликованных в канале кадрах видно, как хищник спокойно перемещается по заснеженной дороге, а затем убегает вдаль.
Участники канала предположили, что зверь принадлежит одному из жителей Подмосковья. «Была же информация, что в поселке в Подмосковье тигров и львов на участке держат», «На Новый Год видимо кто-то кому-то подарил», — написали юзеры.
Один из юзеров с юмором отреагировал на ситуацию. «Представляю картину, пошел ночью за кладом, и больше тебя никто не видел», — с иронией заключил один из фолловеров.
Ранее на территории детского сада на Востоке Москвы очевидцы заметили дикую лису.