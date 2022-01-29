Сегодня в 15:14
1 мин.

На одной из улиц Подмосковья заметили живого тигра

Новости /
На одной из улиц Подмосковья заметили живого тигра
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

На одной из улиц подмосковного Дмитрова местные жители заметили живого тигра. Информацию об этом передает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, животное обнаружили в поселке Ермолино на Широкой лице. На опубликованных в канале кадрах видно, как хищник спокойно перемещается по заснеженной дороге, а затем убегает вдаль.

Участники канала предположили, что зверь принадлежит одному из жителей Подмосковья. «Была же информация, что в поселке в Подмосковье тигров и львов на участке держат», «На Новый Год видимо кто-то кому-то подарил», — написали юзеры.

Один из юзеров с юмором отреагировал на ситуацию. «Представляю картину, пошел ночью за кладом, и больше тебя никто не видел», — с иронией заключил один из фолловеров.

Ранее на территории детского сада на Востоке Москвы очевидцы заметили дикую лису.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.