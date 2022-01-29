На одной из улиц Подмосковья заметили живого тигра

На одной из улиц подмосковного Дмитрова местные жители заметили живого тигра. Информацию об этом передает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, животное обнаружили в поселке Ермолино на Широкой лице. На опубликованных в канале кадрах видно, как хищник спокойно перемещается по заснеженной дороге, а затем убегает вдаль.