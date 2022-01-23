На территории детского сада в Москве заметили дикую лису

На территории детского на Востоке Москвы очевидцы заметили дикую лису. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте best_vao.

По его данным, животное забрело в дошкольное учреждение на Уссурийской улице. Сообщается, что сотрудники детского сада оперативно вызвали службу отлова, и лису с территории забрали.

В комментариях отметили, что обычно дикие животные выходят к людям от недостатка еды. «Бедная, от голода вышла к людям», «Выходят обычно от голода», — написали жители столицы. Кто-то добавил, что лисы могут быть переносчиками болезней, поэтому от них нужно держаться подальше. «Самое печальное, что она может быть переносчиком бешенства, они к людям выходят, как раз как начинают болеть. Очень опасная история», — рассказали москвичи. Не обошлось в комментариях и без юмора. «За непослушными детьми пришла», — в шутку написала одна из женщин.

Ранее лисы занялись любовью в московском электродепо и стали звездами сети.