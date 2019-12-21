На «салатовой» ветке московского метро появится дополнительная станция

Власти Москвы объявили о планах построить дополнительную станцию метро на Люблинско-Дмитровской линии. Об этом 21 декабря рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, пишет «Интерфакс».

«Мы приняли решение в связи с активным развитием территории промзоны “Южный порт” построить там дополнительную станцию с таким же названием. По нашим оценкам, станция будет построена и сможет принять первых пассажиров уже до конца 2023 года», — отметил Хуснуллин.

Новую станцию будут надстраивать над действующей линией метро. По словам Хуснуллина, «Южный порт» будет обслуживать строящиеся и планируемые к строительству жилые районы на территории промзоны.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2020 году откроются девять станций метро. Четыре из них появятся на Некрасовской линии — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также три станции откроют на юго-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», а еще две на западном участке БКЛ — «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская».

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