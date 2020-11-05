На севере Москвы началось строительство новых станций метро

На севере Москвы появятся три станции метро — на Люблинско-Дмитровской линии началось строительство перегонного тоннеля в направлении района Северный. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщается на сайте mos.ru.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, тоннель протяженностью в 2,3 километра будут строить в несколько этапов. Новый отрезок салатовой ветки продлят от «Селигерской» параллельно Дмитровскому шоссе до железной дороги. Участок разделят новыми станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Затем работы продолжатся — подземка дотянется до поселка Северный, появится станция «Физтех».

3 ноября Бочкарев рассказал, что в столице в 2021-2023 годах появится еще 25 станций метро. Он отметил, что за это время будут построены 58 километров тоннелей, четыре электродепо и 33 транспортно-пересадочных узла. Утверждается, что на развитие метрополитена выделяется 38,5 процента средств из городской инвестиционной программы.

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