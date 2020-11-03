В Москве за три года построят 25 станций метро

В Москве в 2021-2023 годах появится еще 25 станций метро. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает агентство «Москва».

По его словам, в метрополитене построят 58 километров тоннелей, разместят четыре электродепо и 33 транспортно-пересадочных узла. Бочкарев отметил, что на развитие подземки выделяется 38,5 процента средств из городской инвестиционной программы.

До 2023 года будут открыты участки разных линий метрополитена, в том числе Большой кольцевой линии, Калининско-Солнцевской (от станции «Рассказовка» до «Внуково»), Сокольнической («Саларьево» — «Столбово» — «Потапово»), а также Люблинско-Дмитровской (станции «Южный порт», «Селигерская», «Лианозово» и «Физтех»).

В начале октября стало известно, что в столичном метро появился поезд нового поколения. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, он более комфортный, с большими выходами. «И я уверен, что это один из самых лучших поездов. Коллеги готовы производить его в массовом порядке, взамен прежних. Уже в следующем году на Кольцевой линии будут ходить новые поезда "Москва-2020"», — заявил градоначальник.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!