На складе в Подмосковье нашли поддельную водку на четыре миллиона рублей

Полицейские в подмосковном Королеве изъяли со склада на Школьной улице 15 тысяч бутылок с поддельными водкой и виски. Подробностями поделилась пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщается, что помещение склада арендовали двое мужчин 29 и 53 лет. Там они хранили не только «паленый» алкоголь, но и 90 тысяч бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Большинство бутылок были оклеены фальшивыми этикетками, на части из них не нашли маркировки. Злоумышленники не предоставили никаких документов, которые бы подтвердили легальность такого производства.

В ведомстве отметили, что общая стоимость изъятого алкоголя — более четырех миллионов рублей. Образцы отправили на экспертизу, чтобы оценить их опасность для жизни и здоровья.

Следствие возбудило дело по статьям 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации»), 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») и 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)») УК России. Одного из злоумышленников заключили под стражу, второго посадили под домашний арест. Сейчас идут поиски их возможных соучастников.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин заявил, что во Всемирной организации здравоохранения изменили позицию по поводу безопасной дозы алкоголя. Теперь считается, что безвредным может быть только полный отказ от спиртного.

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