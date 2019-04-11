На турникетах метро появились видеокамеры

Московский метрополитен начал устанавливать камеры видеонаблюдения на турникетах, сообщает РБК.

Камеры появились на всех турникетах станции «Октябрьское Поле». Они расположены на уровне лица взрослого человека, при считывании билета на них загорается зеленый сигнал.

В пресс-службе метро сообщили, что камеры установлены в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, однако не пояснили конкретный функционал устройств. Источник на IT-рынке сообщил, что проект реализует компания VisionLabs, на «Октябрьском Поле» тестируются алгоритмы биометрической идентификации. Гендиректор VisionLabs Александр Ханин подтвердил данную информацию и добавил, что пока камеры предназначены «только для обеспечения безопасности».

Источник РБК рассказал, что идентичный турникет установлен в главном офисе Сбербанка и предназначен для тестирования пропускной системы с помощью распознавания лиц.

О том, что в Московском метрополитене внедрят интеллектуальную систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, начали говорить еще несколько лет назад. В мае прошлого года сообщалось, что пилотный проект по распознаванию лиц на четырех станциях за месяц помог задержать 42 преступника.