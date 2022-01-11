На улице в Москве подростки кинули петарду в семью с детьми

Женщина рассказала, что шла домой с мужем и двумя детьми двух и девяти лет, когда увидела школьников, кидающих петарды в сторону прохожих. Россиянка и ее супруг сделали подросткам замечание, после чего компания запустила пиротехнику в сторону их детей.

«Когда я подбежала, подростки акцентировали, что они несовершеннолетние и что им взрослый ничего не может сделать», — возмутилась автор. Женщина приложила видео, на котором слышно перепалку с несовершеннолетними. Пользовательница с негодованием отметила, что молодые люди даже не подумали извиниться за свое поведение.

Поступок школьников вызвал негодование у комментаторов. Женщине настоятельно порекомендовали обратиться в полицию, напомнив, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, а до этого за поведение хулиганов обязаны отвечать их родители. «И да, отвести двухлетку к врачу и зафиксировать испуг, не спускать на тормозах это дело», — посоветовали автору.

Ранее в подмосковных Люберцах подростки выбросили из окна пластиковое ведро с краской. Оно забрызгало коляску, в которой лежал младенец.