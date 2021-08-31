На улице в Москве взорвалась труба с фекалиями
На западе столицы прорвало трубу. По словам источника, внутри находились фекалии. Видео с места событий и подробности инцидента появились в Telegram-канале «Москва сейчас».
В ролике видно, как труба с мощными брызгами взрывается на одной из улиц в районе Очаково-Матвеевское. Ее содержимое попадает на проезжающий мимо Mercedes. Далее начинает идти дым. На канале уточняется, что в результате случившегося пострадали прохожие.
Произошедшее развеселило пользователей сети. «Это к деньгам», — отметил один из юзеров. «И смех и грех», — поддержала комментатора другая подписчица. Кто-то предположил, что на видео попала авария теплосети, а не взрыв канализационной трубы — в таком случае коричневый цвет брызг объясняется ржавчиной.
Ранее жительница Дмитровского района Москвы пожаловалась на прорыв трубы в новостройке. Управляющая компания объяснила это тем, что охранники принимали душ на крыше.
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