На улице в Москве взорвалась труба с фекалиями

Произошедшее развеселило пользователей сети. «Это к деньгам», — отметил один из юзеров. «И смех и грех», — поддержала комментатора другая подписчица. Кто-то предположил, что на видео попала авария теплосети, а не взрыв канализационной трубы — в таком случае коричневый цвет брызг объясняется ржавчиной.

Ранее жительница Дмитровского района Москвы пожаловалась на прорыв трубы в новостройке. Управляющая компания объяснила это тем, что охранники принимали душ на крыше.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!