По данным очевидцев, на юго-востоке Москвы произошла массовая драка, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в потасовке участвуют около 25 человек на Шоссейной улице у станции метро «Печатники». На данный момент неизвестно, кто участвует в конфликте и что стало причиной драки.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На место разборок выехали усиленные наряды полиции.

Ранее сообщалось, что в Госдуме собрались повысить штрафы за драки в пять раз. Речь идет о поправках в закон, ужесточающих наказание за мелкое хулиганство. Как считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, нынешние штрафы от 500 до тысячи рублей от участия в потасовках никого не останавливают.

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