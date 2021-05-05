Сегодня в 12:32
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей. В результате пострадали два человека, сообщает РЕН ТВ.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Точный адрес места ДТП, обстоятельства и причины аварии уточняются.
1 мая на Пресненской набережной в Москве произошло ДТП с участием нескольких элитных автомобилей. По словам очевидцев, в аварию попали спорткары Lamborghini Huracan, Infinity Q60 II и Porsche Panamera: водитель первого не справился с управлением и вылетел на газон, второй в этот момент притормозил, а третий — в него врезался.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!