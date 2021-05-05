На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей. В результате пострадали два человека, сообщает РЕН ТВ.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Точный адрес места ДТП, обстоятельства и причины аварии уточняются.

1 мая на Пресненской набережной в Москве произошло ДТП с участием нескольких элитных автомобилей. По словам очевидцев, в аварию попали спорткары Lamborghini Huracan, Infinity Q60 II и Porsche Panamera: водитель первого не справился с управлением и вылетел на газон, второй в этот момент притормозил, а третий — в него врезался.

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