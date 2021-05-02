В центре Москвы столкнулись спорткары на 35 миллионов рублей

В центре Москвы произошло ДТП с участием нескольких элитных автомобилей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент случился в субботу, 1 мая, на Пресненской набережной. По словам очевидцев, в аварию попали спорткары Lamborghini Huracan, Infinity Q60 II и Porsche Panamera: водитель первого не справился с управлением и вылетел на газон, второй в этот момент притормозил, а третий — в него врезался.

Отмечается, что примерная стоимость авто составляет 15-16, 3,5 и 15,5 миллиона рублей соответственно. Таким образом, общая стоимость машин, поучаствовавших в дорожно-транспортном происшествии — до 35 миллионов рублей.

Известно, что Infinity и Porsche после оформления протокола покинули место аварии своим ходом, а для Lamborghini пришлось вызывать эвакуатор — у машины была повреждена нижняя часть кузова.

Источник издания в правоохранительных органах заметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

15 июня прошлого года сообщалось, что водитель Ferrari неподалеку от района «Москва-Сити» врезался в столб и снес строительные ограждения. В момент случившегося автомобиль был без номеров. Как писали «Известия», за рулем находился известный брокер элитной недвижимости Максим Годунов, которому не раз выписывали штрафы за превышение скорости. Сейчас на его счету 16 неоплаченных штрафов на сумму свыше 20 тысяч рублей.

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