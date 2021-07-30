На юго-западе Москвы загорелось кафе

На юго-западе Москвы, возле метро «Коньково» на улице Профсоюзной загорелось кафе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Отмечается, что возгорание началось в кафе по адресу: улица Профсоюзная, дом 128, корпус 1. Огонь охватил всю площадь заведения. На место происшествия прибыли более 20 пожарных расчетов.

В 21:12 пожар ликвидировали на площади 30 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Предполагается, что люди успели эвакуироваться самостоятельно.

Ранее из-за пожара в центре Москвы перекрыли движение. Возгорание зафиксировали на Большой Никитской улице, в доме 7, строение 1.

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